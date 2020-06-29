بالوثيقة.. استثمار النجف تعلن عدم إحالة مطار المحافظة كفرصة استثمارية

تنشر الخليج 365، وثيقة موقعة باسم رئيس هيئة استثمار النجف ضرغام كيكو يعلن فيها عدم إحالة مطار النجف كفرصة استثمارية. وعزا كيكو ذلك الى أن المطار مشروع متكامل بالكفاءات والاموال.

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