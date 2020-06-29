رئيس كوسوفو يلوح بالاستقالة حال اتهامه بجرائم حرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لوح رئيس كوسوفو هاشم تقي، اليوم الاثنين، بأنه سوف يستقيل إذا أيدت محكمة خاصة لجرائم الحرب لائحة الاتهام التي صيغت ضده.
وقال تقي في خطاب متلفز إلى الشعب "إذا ما تم تأييد الحرب لائحة الاتهام التي صيغت ضدي، فانني سأستقيل فورا من منصب رئيسكم وأواجه هذه الاتهامات".
وكشف مدع خاص لجرائم الحرب في كوسوفو، الأسبوع الماضي، عن لائحة الاتهام التي تم تقديمها ضد تقي وآخرين، متهمة إياهم بارتكاب "مجموعة من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ومن بينها القتل، والاخفاء القسري للأشخاص، والاضطهاد، والتعذيب".
وتقول لائحة الاتهام إن "تقي" وغيره من المشتبه بهم المتهمين، مسؤولون جنائيا عن ما يقرب من 100 جريمة قتل، تتعلق بالمئات من الضحايا المعروفين من ألبان كوسوفو، والصرب، وعرقية الروما، وعرقيات أخرى، ومعارضين سياسيين.
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