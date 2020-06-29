انت الان تتابع الصحة العالمية ترسل فريقا إلى الصين للتحقيق في أصل فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شعار منظمة الصحة العالمية خارج مقرها الرئيسي في جنيف يوم السادس من فبراير 2020

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة يوم الاثنين إن المنظمة سترسل فريقا إلى الصين الأسبوع المقبل للتحقيق في أصل فيروس كورونا المستجد.

وكانت الولايات المتحدة، أكبر منتقد لمنظمة الصحة العالمية وقالت إنها ستنسحب منها، دعت إلى تحقيق في أصل الفيروس.

وقال الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو إنه ربما نشأ في مختبر، غير أنهما لم يقدما أدلة على هذا الزعم الذي تنفيه بكين بشدة.