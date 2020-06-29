شكرا لقرائتكم نصيحة من حاصل على نوبل بالطب تحميك من "كورونا" بثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طريقة جديدة تحميك من "كورونا" المستجد بثانية واحدة تقريبا، ينصحك بها عالم شهير، حاصل في 1998 على جائزة نوبل بالطب، وهو الأميركي Louis Ignarro البالغ 79 سنة، وتجدها في تقرير نشرته مجلة ScienceAlert العلمية بعددها الحالي.

القيام بالنصيحة من أبسط ما يكون: إغلاق الفم واستنشاق الهواء من الأنف فقط. أما إخراجه بعدها، فمن الفم، وبذلك يتم إغلاق واحد من نفقين يدخل بهما المستجد إلى الجهاز التنفسي، وفقا لما تلخص "العربية.نت" ما قرأته في التقرير المنشور، والمشير إلى أن الفيروس "الكوروني" يشق طريقه عادة عبر باب الأنف أو الفم، أو الاثنين معا إلى خلايا الرئتين بشكل خاص، ليتكاثر فيها بلا توقف حتى يلفظ المصاب أنفاسه الأخيرة.

بالتنفس عبر الأنف فقط يصل المزيد من الأوكسيجين الى الرئتين، ويتم دعم جهاز المناعة أكثر

ويشرح العالم الشهير نصيحته بما قل ودل، فيقول إن التنفس من الأنف يساعد تجاويفه على إنتاج جزيء معروف علميا باسم Nitric Oxide المولد عبر الرئتين مزيدا من الأوكسيجين يصل إلى الدم، ثم يساعد وجوده في الرئتين على مكافحة الفيروس ومنعه من التكاثر والتسبب بالالتهابات الفتاكة، مما يعزز جهاز المناعة، وهو السلاح الأهم في الحرب على الفيروس القاتل.

ويعمل الأكسيد المعروف بحرفي ON اختصارا، على منع ارتفاع ضغط الدم أيضا، كما يساعده على التدفق إلى كل الأعضاء، على حد ما قرأت "العربية.نت" بتقرير المجلة الوارد فيه أنه يمنع تخثرات الدم وتجمعها في الأوردة الطبيعية، وهو ما يسبب الجلطات المعروفة بأنها إحدى أعراض الإصابة بكورونا المستجد.