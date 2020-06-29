دوي انفجارات في محيط قطاع غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن المجلس الاستيطاني "إشكول" الواقع في محيط قطاع غزة المحاصر، مساء الإثنين، عن تفعيل "الإنذار في منطقة مفتوحة"، وسماع دوي انفجارات في المنطقة المعروفة إسرائيليا بـ"غلاف غزة".
ونقلت وسائل إعلان إسرائيلية عن مصادر في الجيش الإسرائيلي، أن تفعيل صافرات الإنذار "ربما كان نتيجة طلقات نارية طائشة من الجانب المصري نتيجة نشاطات عسكرية في سيناء".
ولفتت المصادر إلى أن الإنذار لم يكن نتيجة "نيران صاروخية".
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