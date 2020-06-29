الصحة الفلسطينية: 98 إصابة جديدة بـفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم، الإثنين، تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لترتفع حصيلة اليوم في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 إلى 195.
وأوضحت وزيرة الصحة، مي كيلة، أن من بين الإصابات 80 في محافظة الخليل (41 يطا، 2 مخيم الفوار، 3 دورا، 34 مدينة الخليل)، و17 في محافظة نابلس (11 مدينة نابلس، 4 مخيم بلاطة، وإصابة في دوما وأخرى في سبسطية)، وإصابة في الطيبة بمحافظة رام الله والبيرة.
وأضافت في بيان صحافي صدر عنها، أن العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين بلغ 2443، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 1814، وعدد حالات الشفاء 621، والوفيات 8.
في المقابل، لم يتم تسجيل وفيات جديدة من جراء الإصابة بفيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم لليوم الثالث على التوالي، بحسب وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية.
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