كورونا في باقة الغربية: إغلاق عيادة كلاليت وعزل الطاقم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُغلقت عيادة كلاليت الطبية المتواجدة بالقرب من محطة الشرطة في مدينة باقة الغربية لمدة أسبوعين، وذلك بعد الكشف عن إصابة إحدى الموظفات بفيروس كورونا.

وتقرر أيضًا عزل الطاقم الطبي والتمريضي والموظفين والمستخدمين للحجر الصحي وإجراء فحوصات طبية لوباء كورونا.

ويشار إلى أن عدد مصابي فيروس كورونا في المدينة وصل إلى 85، وهنالك حالة قلق بسبب ازدياد العدد.

ويُذكر أن عدد فحوصات كورونا التي أُجريت في التجمعات البدويّة في جنوبي البلاد في النقب وصل إلى 13864. ووقف عدد الإصابات الإجمالي في النقب عند 860 إصابة بكورونا. (في الأسبوع الأخير ظهرت 187 حالة ومنها 58 في آخر ثلاثة أيام).

إن عدد المتعافين في النقب يقف عند الـ348 حالة شفاء، ما يعني أن عدد الحالات الفعالة الإجمالي هو 512 حالة (رهط 192، عرعرة النقب 213، حورة وضواحيها 52، كسيفة 10، الليقية 16، و29 حالة متفرقة).

وفي ما يلي أعداد المُصابين والمتعافين بالفيروس في عدد من البلدات العربية، لغاية صباح اليوم، الاثنين، وفقًا لتقرير وزارة الصحة:

رهط: المصابون 288، المتعافون 89.

عرعرة النقب: المصابون 262، المتعافون 52.

حورة: المصابون 221، المتعافون 170.

دير الأسد: المصابون 153، المتعافون 149.

أم الفحم: المصابون 120، المتعافون 82.

باقة الغربية: المصابون 107، المتعافون 22.

الطيبة: المصابون 58، المتعافون 49.

جت المثلث: المصابون 47، المتعافون 25.

اللقية: المصابون 23، المتعافون 7.

عرعرة المثلث: المصابون 26، المتعافون 4.

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طلعة عارة: المصابون 23، المتعافون 9.

كفر قرع: المصابون 29، المتعافون 12.

البعنة: المصابون 40، المتعافون 32.

شفاعمرو: المصابون 18، المتعافون 7.

البقيعة: المصابون 15، المتعافون 14.

جسر الزرقاء: المصابون 49، المتعافون 42.

الفريديس: المصابون 15، المتعافون 15.

دبورية: المصابون 34، المتعافون 32.

الناصرة: المصابون 27، المتعافون 19.

طمرة: المصابون 25، المتعافون 22.

كفر قاسم: المصابون 55، المتعافون 17.

كفر كنا: المصابون 17 المتعافون 15.

قلنسوة: المصابون 16، المتعافون 12.

مجد الكروم: المصابون 27، المتعافون 20.

الطيرة: المصابون 32، المتعافون 7.

كسيفة: المصابون 23، المتعافون 12.