إصابة بالغة الخطورة لفتى بانقلاب سيارة في الشاغور

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب فتى (14 عاما) بجراح وصفت بأنها بالغة الخطورة في حادث انقلاب سيارة خصوصية على شارع 854 قرب مفرق مدينة كرمئيل بمنطقة الشاغور، مساء اليوم الاثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" أن "الطاقم الطبي التابع للمؤسسة وصل إلى المكان، وقدّم الإسعافات الأولية للفتى المصاب الذي وصفت حالته بأنها خطيرة، إلى جانب تقديم الإسعافات لشابة في العشرينيات من العمر وصفت حالتها بالطفيفة، ونقلا إلى المستشفى لاستكمال العلاج".

إلى ذلك، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، وشهد مقطع الشارع ازدحامات مرورية.