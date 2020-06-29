حكمٌ بسجن رئيس الحكومة الفرنسية السابق عامين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حكم على رئيس الحكومة الفرنسية الأسبق، فرنسوا فيون، اليوم الإثنين، بالسجن 5 سنوات، بينها ثلاث مع وقف التنفيذ، بعد اعتباره مذنبا في قضية إسناد وظيفة وهمية لزوجته، التي هزت حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2017.
وأقرنت المحكمة الجنائية في باريس هذه العقوبة بغرامة قيمتها 375 ألف يورو وعقوبة عدم أهلية لمدة عشر سنوات، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.
وحُكم على زوجته بينيلوب التي اعتبرتها المحكمة الجنائية مذنبة في القضية، بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، مع غرامة 375 ألف يورو وعقوبة عدم أهلية لعامين.
كذلك، حكم على الزوجين فيون وشريكهما مارك جولو، المساعد السابق لفرنسوا فيون في دائرة سارت، بدفع أكثر من مليون يورو للجمعية الوطنية.
وأكد الزوجان أنهما سيستأنفان هذا الحكم.
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