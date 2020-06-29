السودان .. إعتقال خلية إخوانية خططت لاستهداف ذكرى "30 يونيو"

الإثنين 29 يونيو 2020

اعتقلت السلطات السودانية، الإثنين، خلية من قادة الحركة الإسلامية السياسية وتنظيم الإخوان الإرهابي كانت تخطط لاستهداف ذكرى مظاهرات "30 يونيو".



وبحسب العين الإخبارية، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح، إن من أبرز المعتقلين ضمن الخلية: عبد القادر محمد زين، أمين الحركة الإسلامية بولاية الخرطوم، إلى جانب عدد من قيادات الحركة الإسلامية السياسية الذين ينتمون إلى حزب الرئيس المعزول عمر البشير، وذلك بناء على معلومات أمنية موثوقة.

وأضاف أنه: "كان هناك اجتماع لقيادات تنتمي لحزب المؤتمر الوطني والحركة السياسية الإسلامية اللذان تم حلهما، وذلك في منزل بضاحية كافوري مربع 6، كان الغرض منه التنسيق لتحركات معادية في يوم الأحد 28 يونيو 2020".

وأشار فيصل إلى أن مجموعة مشتركة من الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامة السودانيين، نفذا عملية مداهمة للمنزل، وتم اعتقال المجموعة المشاركة في الاجتماع، عصر الخميس الموافق 18 يونيو.

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ولفت إلى أن المعتقلين عددهم 9 أشخاص، وتم إخطار النائب العام السوداني، واشترك اثنين من وكلاء النيابة في إجراءات التحفظ على المجموعة.

وكانت قوى الثورة السودانية دعت إلى مسيرات يوم 30 يونيو، للمطالبة باستكمال أهداف الثورة، المتمثلة في القصاص للشهداء وتشكيل المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين ومحاسبة رموز نظام الإخوان البائد.

وقالت لجنة الطواري الصحية بالبلاد، إنها تقف مع إحياء ذكرى 30 يونيو/حزيران والاحتفال بيوم حاسم في مسار الثورة السودانية، لكنها من منطلق أخلاقي لا تشجع الاحتفال بطريقة تنقل العدوى.

وقررت حكومة ولاية الخرطوم إغلاق الجسور والأسواق والمحال التجارية خلال يومي الإثنين والثلاثاء، لقطع الطريق أمام مندسين يحاولون جر المسيرات إلى العنف والفوضى.