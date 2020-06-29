- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يشيد بقانون يسمح بالحد من صلاحيات نقابة المحامين والان مع التفاصيل
الإثنين 29 يونيو 2020
صورة أرشيفية
أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمشروع قانون مثير للجدل سيسمح بتعديل تنظيم نقابات المحامين والحد من صلاحياتها، قائلا إن المشروع سيعرض على البرلمان غدا الثلاثاء.
وقد أثار مشروع القانون احتجاجات واسعة نظمها الأسبوع الماضي محامون يرون أن هذه التغييرات تهدف إلى إسكاتهم، حيث تجمع نحو 60 من رؤساء نقابات المحامين في "مسيرة دفاع" رمزية في أنقرة.
وأضاف أردوغان عقب اجتماع للحكومة اليوم أن هيئات مثل نقابات المحامين لديها "أنظمة سقيمة" وتستخدم "أساليب فاشية" بحق أعضائها.
وتابع الرئيس التركي قائلا إن الحكومة عازمة على معالجة هذا "الخطأ" وتوفير نظام عمل "أكثر ديمقراطية وتنوعا" فيما يخص نقابات المحامين، مشيرا إلى أنه سيجري سن مشروع القانون في أسرع وقت ممكن.
وكثيرا ما تحدث صدامات بين نقابات المحامين وإدارة الرئيس التركي، وذلك في ظل الانتقادات بغياب استقلال القضاء وسيادة القانون في البلاد.
ووفقا لوسائل إعلام تركية، فإن مشروع القانون المقترح سيسمح بإنشاء نقابات إضافية للمحامين في الولايات التي يتواجد بها أكثر من 5 آلاف محامي مسجل، وهي خطوة قد تهدف في الواقع إلى إنشاء هيئات منشقة صديقة للحكومة.
وأشار الرئيس أردوغان إلى تغيير في قانون تنظيم نقابات المحامين على خلفية انتقادهم للتصريحات المعادية للمثليين التي أدلى بها علي إيرباس، رئيس هيئة الشؤون الدينية التركية "ديانت".
كان إيرباس قد أدان في خطبة له في بداية شهر رمضان، الشذوذ الجنسي ، وقال إنه يجلب المرض وانحلال الأجيال.
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان يشيد بقانون يسمح بالحد من صلاحيات نقابة المحامين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.