اليونان : تدخل تركيا في ليبيا يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة

الإثنين 29 يونيو 2020

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إن تدخل تركيا في ليبيا يتعارض بشكل مباشر مع قرارات الأمم المتحدة ونتائج مؤتمر برلين ويزعزع استقرار المنطقة.



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وفي وقت سابق، قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إن حظر الأسلحة على ليبيا تحول إلى مهزلة بسبب الانتهاكات، مشيرا إلى أن العلاقات مع تركيا تسير من سيئ إلى أسوأ ويجب طرح القضايا كافة على الطاولة.

وأضاف بوريل "مصالحنا متداخلة مع تركيا والدول الأعضاء منقسمة حول حل الأزمة"، لافتا إلى أن أنقرة ترفض أن تكون حصن أوروبا ضد تدفق الهجرة، وأن مشاكل الدول المجاورة قضية أوروبا ولا أحد يساعدنا على حلها.