إيران تزعم ملاحقة أجانب في مقتل سليماني بينهم ترامب

الإثنين 29 يونيو 2020

أعلنت طهران تحديد هويات 36 شخصا أجنبيا بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لملاحقتهم قضائيا في مزاعم صلتهم بمقتل قاسم سليماني في يناير/ كانون الثاني 2020.



وزعم مدعي عام طهران علي القاضي مهر، الإثنين، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، أن 36 شخصا بينهم ترامب متورطون في مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني بالعراق، مطلع العام الجاري.

وأوضح مهر، في اجتماع ضم مسؤولون بالقضاء الإيراني، أن هؤلاء الأشخاص مسؤولون سياسيون وعسكريون أمريكيون وأجانب من بلدان أخرى.

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وذكر مدعي عام طهران أن السلطة القضائية الإيرانية أدرجت أسماءهم في نشرة حمراء وطلبت من الإنتربول اعتقالهم وتسليمهم إلى بلاده لمحاكمتهم، وفق قوله.

ولم يفصح المسؤول القضائي الإيراني مزيدا من التفاصيل حول ما أطلق عليها الحكومات الأخرى التي لعب دورا في تنفيذ عملية مقتل سليماني قرب مطار بغداد بالعراق.

واستطرد أن إيران ستلاحق ترامب الذي وضعته على رأس القائمة، حتى بعد انتهاء فترة ولايته الرئاسية.

وتأتي تلك الخطوة الدعائية من جانب إيران ضد مسؤولون أجانب بعد 6 أشهر من مقتل قاسم سليماني الذي يعد أبرز الجنرالات المتورطين في التدخلات العسكرية الإيرانية خارج الحدود، إثر استهداف موكبه وآخرين بصاروخ من طائرة أمريكية مسيرة بالقرب من مطار بغداد بالعراق، 8 يناير/ كانون الثاني الماضي