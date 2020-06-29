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شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تمنح مواطني 113 دولة دخول أراضيها بتأشيرات إلكترونية والان مع التفاصيل
الإثنين 29 يونيو 2020
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي يفغيني إيفانوف، ان بلاده ستمنح مواطني 113 دولة دخول أراضيها بتأشيرات إلكترونية وذلك اعتباراً من يناير المقبل.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي في مقابلة مع صحيفة كومرسانت" أن النظام الجديد سيبدأ العمل به بعد إعطاء الحكومة الروسية موافقتها على قائمة الدول ذات الشأن"
وأضاف"هناك قائمة أولية من 53 دولة بإمكان مواطنيها الدخول بالتأشيرات الإلكترونية إلى المناطق "التجريبية" وهي الشرق الأقصى الروسي، ومقاطعة كالينينغراد، ومدينة سان بطرسبورغ ومقاطعة لينينغراد"..لافتاً إلى أن مواطني 60 دولة يستطيعون حاليا دخول الأراضي الروسية بدون تأشيرات.
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