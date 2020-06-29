الصحة العالمية ترسل فريقاً إلى الصين للتحقيق في أصل فيروس كورونا

الإثنين 29 يونيو 2020

صورة أرشيفية Advertisements

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة اليوم الاثنين إن المنظمة سترسل فريقا إلى الصين الأسبوع المقبل للتحقيق في أصل فيروس كورونا المستجد.

وكانت الولايات المتحدة، أكبر منتقد لمنظمة الصحة العالمية، قالت إنها ستنسحب منها، دعت إلى تحقيق في أصل الفيروس.

وقال الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو إنه ربما نشأ في مختبر، غير أنهما لم يقدما أدلة على هذا الزعم الذي تنفيه بكين بشدة.