شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان شغور منصب الأمين العم لمجلس الوحدة الاقتصادية ..الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية لإعلان شغور منصب الأمين العام للمجلس قائم في موعده يوم الأحد المقبل، تنفيذا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية لكونه المشرف على المنظمات العربية المتخصصة وقراراته نهائية وملزمة، مشددة على أن البيان الصادر اليوم من الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية يتضمن معلومات غير صحيحة وغير قانونية.

وأوضح بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة اليوم أن المملكة الأردنية الهاشمية -التي ترأس الاجتماع الاستثنائي ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية- وجهت صباح اليوم الدعوة إلى أعضاء المجلس تأكيدا لدعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للاجتماع الاستثنائي يوم ٥ يوليو القادم للإعلان الرسمي عن شغور المنصب ودعوة الدول الأعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وتقديم مرشحيها خلال ٤٥ يوما، واختيار موظف من داخل المجلس لتسيير الأعمال إلى حين اختيار الأمين العام الجديد للمجلس في سبتمبر ٢٠٢٠.

وكان الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع قد أصدر بيانا في وقت سابق اليوم نفى فيه ما تردد عن شغور منصب الأمين العام للمجلس وعقد اجتماع قريب لشغل هذا المنصب، مشيراً إلى أنه مازال مستمرا في منصبه.