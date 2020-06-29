الإمارات تشترط إجراء فحص كورونا لعودة حاملي الإقامات السارية

أبوظبي ـ د ب ا: أعلنت الإمارات قائمة اشتراطات للحصول على الموافقة المرتبطة بعودة المقيمين من حملة الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة ابتداء من الأول من يوليو. وقالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات في بيان مساء امس الاول إن القائمة الجديدة تلزم حملة الإقامات الراغبين في العودة إجراء الفحص المسبق لفيروس كورونا.

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