الصحة العالمية: لم نقترب حتى من نهاية كورونا ونخشى الأسوأ

اكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الاثنين، أن العالم لا يزال بعيدا عن احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، رغم الجهود الرامية إلى تجاوز الأزمة.
واضاف المدير العام العام للمنظمة الأممية أن "وتيرة تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" لا تزال تزداد على مستوى العالم، على الرغم من إحراز كثير من الدول بعض التقدم في مكافحة الوباء".
ولفت إلى أن "بعض الدول تشهد عودة في ارتفاع معدل الإصابات بالفيروس بعد إعادة افتتاح اقتصادها ورفع القيود المفروضة على الحياة الاجتماعية".
وحذر تيدروس من أن "معظم الناس لا يزالون عرضة لخطر الإصابة، وأن أسوأ مراحل الجائحة لم تأت بعد، مؤكدا أن المنظمة "تخشى من الأسوأ" نظرا للظروف الحالية".
وأكد أن "منظمة الصحة العالمية تخطط لعقد اجتماع ثان الأسبوع الجاري بهدف تقييم التقدم وترتيب الأولويات في المعركة ضد الجائحة".
وتابع تيدروس أن "منظمة الصحة العالمية سترسل الأسبوع القادم وفدا إلى الصين بغية المساعدة في جهود تحديد مصدر الفيروس المستجد".
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في المنظمة، مايك راين، أن المنظمة تتوقع بذل جهود هائلة بغية تطوير لقاح آمن وفعال للوقاية من "كوفيد-19"، مشيرا في الوقت نفسه إلى غياب أي ضمانات لنجاح هذه المساعي.
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