1374 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة في تركيا

وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1374 ليصل إلى 198613 حالة.

وذكر قوجة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 5115 شخصا إثر رصد 18 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأعلن أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 171809 أشخاص بعد تسجيل 1214 حالة شفاء جديدة.