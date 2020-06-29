محافظ كربلاء: الدوام الرسمي لكافة الدوائر اعتبارا من الغد 50%

اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الاثنين، ان الدوام الرسمي يوم غد يكون 50% لكافة الدوائر.
وقال الخطابي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "اعتبارا من يوم غد الثلاثاء سيكون الدوام في المحافظة بنسبة ٥٠٪ لكافة الدوائر".
واضاف ان "الحظر الجزئي في المحافظة من يوم غد وبإجراءات صارمة للتباعد واجراءات السلامة وفقا لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".
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