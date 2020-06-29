رسمياً.. علاء عبد الزهرة يحلق مع النوارس من جديد

وذكر النادي في بيان مقتضب ان "نادي الزوراء، يعلن تعاقده مع لاعب المنتخب الوطني، علاء عبد الزهرة لتعزيز صفوفه الموسم المقبل".

عبد الزهرة سبق وان لعب للزوراء في بداية مسيرته الكروية وغادر الفريق عام 2006 ليبدأ مشواره الاحترافي قبل ان يعود لصفوف النوارس ويمثله لموسمي 2015/ 2016 و 2016/ 2017.



بعدها انتقل عبد الزهرة الى الشرطة، ليعود اليوم الو النوارس مجدداً.