١٤ وفاة و٢٣٢ اصابة خلال ٢٤ ساعة في الاقليم

وذكرت الدائرة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "اقليم كردستان سجل اليوم، ١٤ وفاة و٢٣٢ اصابة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة".

واعلنت وزارة الصحة العراقية في وقت سابق، عن اصابة١٧٤٩ اصابة و٨٣ حالة وفاة في عموم البلاد،

