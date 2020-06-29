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١٤ وفاة و٢٣٢ اصابة خلال ٢٤ ساعة في الاقليم

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اعلنت دائرة صحة اقليم كردستان، الاثنين، عن تسجيل ١٤ وفاة و٢٣٢ اصابة بفيروس خلال ٢٤ ساعة في الاقليم.
وذكرت الدائرة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "اقليم كردستان سجل اليوم، ١٤ وفاة و٢٣٢ اصابة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة".

واعلنت وزارة الصحة العراقية في وقت سابق، عن اصابة١٧٤٩ اصابة و٨٣ حالة وفاة في عموم البلاد،

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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