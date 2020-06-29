النقل تعلن اعادة العراقيين العالقين في المانيا غدا

اعلنت وزارة النقل، الاثنين، عن اعادة العراقيين العالقين في المانيا غدا. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "جدولها الثاني لرحلات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية الاستثنائية ليوم غد الثلاثاء والذي يتضمن رحلة واحدة ، بغداد- اربيل -دوسلدورف- دوسلدورف- اربيل – بغداد". واضافت ان "ذلك جاء بعد موافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة بإعادة العراقيين العالقين في ألمانيا".

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