ترامب يرد على تراجع شعبيته: "التاريخ سيعيد نفسه"

استذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تراجعت شعبيته في استطلاعات الرأي قبل أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية، الاثنين، فوزه في انتخابات العام 2016، قائلاً :إنه مقتنع بأن التاريخ سيعيد نفسه".



وكتب ترامب في تغريدة "آسف لإبلاغ الديمقراطيين الذين لا يفعلون شيئاً، بأن لدي أرقام جيدة جيداً من استطلاعات رأي داخلية"، من دون إيضاحات أخرى بشأن الأعداد التي في حوزته.

وأضاف "كما حصل عام 2016، استطلاعات نيويورك تايمز خاطئة! استطلاعات فوكس نيوز مزحة!"، في إشارة إلى الاستطلاعات الوطنية التي كانت تُظهر المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون فائزة قبل أربع سنوات.

وتصبّ كل استطلاعات الرأي على المستوى المحلي منذ عدة أسابيع في الاتجاه نفسه حيث يسجل ترامب تراجعاً ملحوظاً مقابل خصمه الديمقراطي جو بايدن.

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وبحسب آخر استطلاع أجرته صحيفة نيويورك تايمز و"سيينا كوليدج"، فإن نائب الرئيس السابق باراك أوباما متقدم بـ14 نقطة على الرئيس الأمريكي.

ويدعو جميع المراقبين إلى الحذر، مشيرين خصوصاً إلى أنه لا يزال هناك أربعة أشهر من الحملة، إلا أنهم يلفتون إلى أن تقدّم بايدن على ترامب أكبر من التقدم الذي أحرزته كلينتون في الفترة نفسها قبل أربع سنوات.

وتشكل استطلاعات الرأي في الولايات الأساسية التي يُحتمل أن تقلب الموازين في الانتخابات، مصدر قلق بالنسبة لفريق ترامب.

وبحسب دراسة سيينا كوليدج، فإن ترامب يأتي خلف خصمه الديمقراطي في نوايا التصويت في ميشيجن وبنسلفانيا وويسكانسن، الولايات الثلاث التي سمحت له بتحقيق فوز حاسم عام 2016.

وختم ترامب تغريدته، قائلاً:" الناس يريدون القانون والنظام والأمن!" مكرراً بذلك الشعار الذي يردده منذ عدة أسابيع.