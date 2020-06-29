انت الان تتابع حرس السواحل التركي ينقذ 35 مهاجرا من الغرق في بحر إيجه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

قال خفر السواحل التركي إنه أنقذ 35 مهاجرا من قارب تم العثور عليه وهو نصف غارق في بحر إيجه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين ويبحث عن أربعة مفقودين آخرين.

وأضاف أنه تم إنقاذ المهاجرين في حوالي الساعة 2345 بتوقيت جرينتش قرب جزيرة صغيرة قبالة إقليم باليكسير في غرب تركيا.

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وتعد اليونان البوابة الرئيسية إلى الاتحاد الأوروبي التي يقصدها الفارون من الصراعات بالشرق الأوسط ومناطق أخرى، وذلك في الغالب من خلال جزرها القريبة من الساحل التركي.

ووصل أكثر من مليون شخص إلى سواحل اليونان قادمين من تركيا في 2015 و2106.