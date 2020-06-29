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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البيت الأبيض: ترامب ليس لديه مشكلة مع الكمامات ويعتبرها خيارا شخصيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020
الخليج 365 - متابعات
قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني اليوم الاثنين إن الرئيس دونالد ترامب يعتقد بأن قرار وضع كمامة لمنع انتشار فيروس كورونا الفتاك قرار شخصي.
ويصيب الفيروس حاليا أعدادا قياسية من الأشخاص في أماكن عدة في الولايات المتحدة.
وقالت ماكناني عندما سئلت عن أمر جديد لوضع كمامات في جاكسونفيل بفلوريدا، حيث سينعقد جانب من مؤتمر الترشيح الخاص بالحزب الجمهوري، "إنه خياره أن يضع كمامة. إنه خيار شخصي لأي فرد فيما يتعلق بوضع كمامة أم لا".
وأضافت "هو يشجع الناس على اتحاذ القرار الأفضل لسلامتهم. لكنه قال لي بالفعل إنه ليس لديه مشكلة مع الكمامات ومع فعل ما يطلبه قضاؤك المحلي".
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