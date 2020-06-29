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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تعلن ارتفاع نسبة الشفاء من كورونا إلى 77% والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الإثنين، وصول نسبة المتعافين من فيروس كورونا المستجد إلى 77% من إجمالي عدد المصابين.
وأوضحت أنها أجرت أكثر من 43 ألف فحص كشفت عن 449 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كما سجلت 665 حالة شفاء، وحالة وفاة واحدة.
كما أعلنت دولة الإمارات، الإثنين، بدء المرحلة الأولى من الفتح التدريجي للمساجد ودور العبادة اعتباراً من 1 يوليو/تموز المقبل.
وأشارت إلى أن أن المرحلة الأولى ستكون بحد أقصى 30% من الطاقة الاستيعابية بالمساجد.
وأوضحت أنه سيستمر تعليق صلاة الجمعة حتى إشعار آخر ولن يتم فتح المساجد في هذا التوقيت فقط.
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