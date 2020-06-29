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اعتقال امرأة أشعلت النار في البرلمان الألماني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020

اعتقال امرأة أشعلت النار في البرلمان الألماني

متابعات_ الخليج 365

اعتقلت الشرطة الألمانية امرأة على خلفية الاشتباه في قيامها بإشعال نيران صغيرة في مقر البرلمان الألماني (بوندستاج) في برلين.

 

وقالت الشرطة اليوم الاثنين في البيان إنه تم اكتشاف النيران قبيل منتصف ليل أمس الأحد على لوح خشبي كان يؤمن نافذة في مبنى البرلمان، مضيفة أن النيران اشتعلت بواسطة سائل قابل للاشتعال.

 

وسلمت المرأة نفسها للشرطة. وذكرت الشرطة أنه لم يتضح بعد وجود دافع سياسي وراء الجريمة.

 

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وقال متحدث باسم فرق الإطفاء إن "الرايخستاج"، أحد أكثر المباني شهرة في برلين ومقر مجلس النوب، يتمتع بوضع حماية، لذلك تم استدعاء التعزيزات رغم أن الحريق لم يكن كبيرا.

 

وقال المتحدث إنه تم نشر 50 فردا من خدمات الطوارئ في المبنى. وتم الإعلان عن الحادث خلال حوالي نصف ساعة من اندلاع الحريق.

 

ولم يسفر الحريق عن إصابة أفراد.

 

أفاد المكتب الصحفي للبرلمان أن العمل يسير كالمعتاد في بداية أسبوع العمل.

 

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