معلومات مخابراتية تثبت أن مكافآت روسية وراء مقتل جنود أمريكيين بأفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020

الخليج 365 - متابعات

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلا عن وكالات مخابرات أمريكية إن مكافآت مالية روسية عُرضت على متشددين في طالبان كانت سببا في مقتل عدد من الجنود الأمريكيين.



وطلب الكونجرس اليوم الاثنين موافاته بالمزيد من المعلومات عن التقارير التي تناولت عن ذلك.

وقالت واشنطن بوست في وقت متأخر من يوم الأحد إن من غير الواضح كم عدد الجنود الأمريكيين أو جنود التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في أفغانستان الذين استُهدفوا أو قُتلوا.

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لكن مصدر المعلومات هو استجوابات عسكريين أمريكيين لمتشددين وقعوا في الأسر وتم نقلها من قوات العمليات الخاصة الأمريكية في أفغانستان إلى أجهزة المخابرات الأمريكية.

ومن جانبها، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن اثنين من المسؤولين تم إطلاعهما على الأمر إن مسؤولين في المخابرات الأمريكية يعتقدون أن جنديا أمريكيا واحدا على الأقل قُتل نتيجة لتلك المكافآت.

وأثارت تقارير المكافآت الروسية غضب منتقدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري والذي قال إن من غير المعقول أن يكون قد علم بجهود روسية لقتل جنود أمريكيين بينما يسعى لتحسين العلاقات مع موسكو.

وقال ترامب أمس إنه لم يطلع بتاتا على الأمر وإن مسؤولي المخابرات الأمريكية أبلغوه بأن المعلومات غير موثوق بها.

ونفى الكرملين أيضا اليوم تقرير المكافآت الذي نشرته لأول مرة نيويورك تايمز يوم الجمعة والذي جاء فيه أن القوات الروسية عرضت مبالغ مالية على متشددين مرتبطين بطالبان لقتل جنود أمريكيين وآخرين غربيين في أفغانستان.

وأكد مسؤولان في الإدارة الأمريكية مطلعان على المعلومات المخابراتية الأمريكية وتحليلها لرويترز وجود تقارير مخابراتية سرية تتضمن أن وحدة مخابرات عسكرية روسية عرضت مبالغ مالية على متشددين مرتبطين بطالبان لقتل جنود أمريكيين وجنود في التحالف في أفغانستان.