شكرا لقرائتكم الصحة العالمية: الجائحة لم تقترب من نهايتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في إفادة صحفية، اليوم الاثنين، إن جائحة كوفيد-19 لم تقترب حتى من نهايتها.

وأضاف "كلنا نريد أن ينتهي هذا الأمر. كلنا نريد المضي قدما في حياتنا. لكن الحقيقة المرة هي أنها لم تقترب من نهايتها، وعلى الرغم من تحقيق العديد من الدول لبعض التقدم على المستوى العالمي في الواقع فإن الجائحة تزداد حدة".

وتخطط المنظمة لعقد اجتماع هذا الأسبوع لتقييم التقدم الذي تم إحرازه في الأبحاث مكافحة المرض.

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وقال مايك ريان مدير برنامج الطوارئ بالمنظمة إن المنظمة تتوقع القيام بعمل ضخم من أجل التوصل لمصل آمن وفعال لمنع مرض كوفيد-19، ولكن لا يوجد ما يضمن النجاح في ذلك.

وأودت جائحة كوفيد-19 الناجمة عن فيروس كورونا بأرواح أكثر من نصف مليون شخص حول العالم، ثلثاهم تقريباً في الولايات المتحدة وأوروبا، منذ ظهر فيروس كورونا المستجدّ في الصين في كانون الأول/ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية مساء الأحد في الساعة 22,00 بتوقيت غرينتش.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء في العالم 500,390 وفاة (من أصل 10,099,576 إصابة). وفي أوروبا، القارة الأكثر تضرراً من الوباء، سجّلت 196,086 وفاة (من أصل 2,642,897 إصابة)، في حين سجّلت في الولايات المتّحدة، الدولة الأكثر تسجيلاً للوفيات والإصابات، 125,747 وفاة تليها البرازيل (57622) ثم بريطانيا (43550) فإيطاليا (34738) ثم فرنسا (29778).