«الدخل 4 مليار جنيه سنويًا والتكلفة10».. وزير النقل يكشف حقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات.. ويؤكد: «هعمل أيه.. فكروا معايا»

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن تحقيق هيئة السكة الحديد عجزًا في الميزانية يصل إلى 6 مليارات جنيه، موضحًا: «مصاريف تشغيلي اللي هما 10 مليار، بينما إيرادات الهيئة تصل إلى ٤ مليار جنيه، من حصيلة التذاكر، والغرامات، وبيع الخردة، والإعلانات، واستثمار أراضي الهيئة».

وقال وزير النقل والمواصلات، إن دخل السكك الحديدية من التذاكر سنويًا مليار جنيه، ولكن تكلفة التشغيل تبلغ حوالي 10 مليارات جنيه في العام، "بجيب بقى شوية فلوس من الإعلانات والخردة واستثمار الأراضي، يعني بدخل في السنة من القطارات 4 مليارات جنيه، يبقى فيه فرق 6 مليار جنية عجز، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر".

وأضاف "الوزير"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه توجيه شديد القوة، بأننا لا نأخذ أموالًا من البنك المركزي والعمل على تكفية مصاريف التشغيل من موارد الوزارة، "ربنا يقدرنا ونعمل كده وننفذ التوجيه ده، بس أنا هجيب الناس اللي بتركب السكك الحديدة والإعلاميين ومجلس النواب، وهقولهم فكروا معايا، عاوز أجيب مصاريف تشغيلي وأنا دخلي كذا وبصرف كذا، هيقولوا اعمل إعلانات هقول بعمل، بيع الخردة بيبع، استغل الأراضي باستغل، خد غرامات من الناس اللي مش بتدفع باخد، بيع الهواء ببيع، هنعمل إيه يعني، يبقى مش قدامنا غير أننا نزود سعر التذاكر".

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وتابع: "لما أوصل الخدمة للجمهور بشكل لائق، هما اللي هيقولوا زود لنا، بس لازم التذاكر تزيد". حسبما نشر موقع "الوطن".

وعن ذكرى 30 يونيو، قال :" كنت مديرا لسلاح المهندسين في 30 يونيو، أنا اللى عملت كل الموانع بالتعاون مع أخواتى في قطاع الصاعقة والمظلات وقوات الشرطة، عملنا 14 مانعا في وسط البلد، أنا اللى كنت بقفل الشوارع دى، الأيام دى خلتنا نقوى ونتحد ونبقى على قلب رجل واحد خلف هذا الرجل".