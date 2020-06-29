إيران تصدر مذكرة بإعتقال 36 مسئول أمريكي بينهم ترامب بتهمة اغتيال قاسم سليماني

أصدر المدعي العام في إيران، اليوم الاثنين، مذكرة اعتقال ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و35 مسؤولا آخرين من أمريكا ودول أخرى بتهمة “اغتيال” قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وفقا لما نقلته وكالات الأنباء الإيرانية.
وقال علي القاصي مهر المدعي العام لطهران، إنه تم التعرف على 36 شخصا متورطين في اغتيال قاسم سليماني، بمن فيهم مسؤولون سياسيون وعسكريون من أمريكا ومن دول أخرى”، مضيفاً أن هؤلاء الأشخاص “ضالعون عبر الإيعاز أو التنفيذ في جريمة اغتيال سليماني”، وتابع بالقول إن التهم الموجهة إلى هؤلاء الاشخاص هي “القتل والأعمال الإرهابية”، موضحا أن إيران طلبت مساعدة الإنتربول في اعتقالهم.
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