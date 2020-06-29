قواعد جديدة لحفلات الزفاف في بريطانيا

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كشف النقاب عن قواعد الزفاف الجديدة في بريطانيا بعد تخفيف الإغلاق بسبب كورونا، وقد سمح رئيس الوزراء بوريس جونسون بإعادة حفلات الزفاف اعتبارا من يوم السبت 4 يوليو المقبل.

وتحظر القواعد الجديدة التي أصدرتها الحكومة، اليوم الإثنين، حفلات الاستقبال عندما يُسمح باستئناف الاحتفالات مع اقتصار حضور الحفل على ما يصل إلى 30 شخصًا فقط.

وهذا العدد من الحضور يشمل الزوجين والشهود والضيوف والموظفين غير العاملين في المكان، وهو ما قد يشمل المصورين أو الأمن أو مسؤولي خدمة المطاعم، ومع ذلك فإنه لا يشمل الموظفين العاملين في المكان.

وتهدف الخطط إلى الحفاظ على التباعد الاجتماعي في حفلات الزفاف مع استمرار جائحة الفيروس التاجي، ولكنها ستخفف "اليوم الكبير" للزفاف إلى أكثر من مجرد إجراء شكلي.

وعادة ما يتم عقد أكثر من 250.000 زفاف في المملكة المتحدة كل عام، ولكن معظم الأزواج تأثروا بالقيود التي دخلت حيز التنفيذ في مارس 2020.

متر واحد زائد

وتحث القواعد الجديدة الناس من مختلف الأسر على الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين بعضهم البعض والذي سيكون "مترا واحدا زائدا" فقط.

ويضيف التوجيه الجديد أنه "يجب وضع الاحتياطات لتقليل الاتصال وضمان أن الإطار الزمني قصير قدر الإمكان"، وهذا يعني أن الآباء لن يتمكنوا من المشي متأبطين أذرعة بناتهم في الممر داخل الكنيسة، وسيتم منع الناس من أسر مختلفة من المعانقة أو التقبيل.

كما طلبت التعليمات من الأزواج أن يتأكدوا من أن تتم الاحتفالات في "بيئة آمنة" وأن تبقى "قصيرة قدر الإمكان".

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وسمحت التوجيهات الجديدة بإقامة الاحتفالات الصغيرة فقط إذا كانت مجموعات تتكون من ما يصل إلى عائلتين في الداخل، أو ما يصل إلى ستة أشخاص من أسر مختلفة في الهواء الطلق.

وفي غضون ذلك، طلبت التعليمات من المحتفلين تجنب "الغناء والصراخ ورفع الأصوات أو تشغيل الموسيقى بمستوى صوت يجعل المحادثة العادية صعبة".

لا صراخ

وهذا بسبب أن من شأن الصراخ العالي أن يزيد من خطر انتقال كورونا -Covid-19 عبر الهباء الجوي والقطرات، كما دعت التوجيهات إلى أن منع الردود المنطوقة بين بصوت مرتفع".

كما حظرت التعليمات الغناء وتشغيل الآلات الموسيقية التي يتم نفخها، ولكن إذا كان ذلك مطلوبًا للاحتفال، فيجب السماح لشخص واحد بالغناء أو الترديد، ويجب النظر في "استخدام شاشات زجاجية لحماية الضيوف".

واقترحت الحكومة على الأزواج التفكير في استخدام التسجيلات الغنائية بدلاً من الغناء المباشر، كما دعت لتنظيف التسجيلات قبل وبعد استخدامها.

كما نصت التعليمات على ضرورة اتباع جميع الضيوف إرشادات التباعد الاجتماعية، يجب أن تغيير مخططات المقاعد وتحسين التهوية واستخدام أغطية الوجه داخل قاعة الاحتفال.

وتنص أيضًا على أنه "يجب على الضيوف تجنب لمس الممتلكات التي يمتلكها الآخرون"، مثل الأحذية التي يجب على مالكها، إذا تمت إزالتها، وضعها وجمعها أثناء الالتزام بمبادئ المسافات الاجتماعية".

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