كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية تكشف "حقيقة مرة" بشأن جائحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الاثنين، إن "جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) لم تقترب حتى الآن من نهايتها".

وأضاف جيبريسوس: أننا "كلنا نريد أن ينتهي هذا الأمر وكلنا نريد المضي قدما في حياتنا، ولكن الحقيقة المرة هي أنها لم تقترب حتى الآن من نهايتها، وعلى الرغم من تحقيق العديد من الدول لبعض التقدم على المستوى العالمي في الواقع فإن جائحة كورونا تزداد حدة".

وتخطط المنظمة لعقد اجتماع هذا الأسبوع لتقييم التقدم الذي تم إحرازه في أبحاث مكافحة المرض. وفقا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وقال مدير برنامج الطوارئ بالمنظمة مايك ريان: إن "المنظمة تتوقع القيام بعمل ضخم من أجل التوصل لمصل آمن وفعال لمنع مرض كورونا، ولكن لا يوجد ما يضمن النجاح في ذلك".

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية وجود حاجة لنحو 31,3 مليار دولار أمريكي من أجل السيطرة على جائحة فيروس كورونا، وتهدف المنظمة بحلول منتصف 2021 إلى إجراء 500 مليون اختبار، وتقديم العلاج لـ 245 مليون مصاب في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

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