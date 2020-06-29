العراق: تجاوز عدد المتعافين الجدد من كورونا للمصابين

وشهد العراق انخفاضا في عدد الوفيات بواقع 83 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليكون مجموع حالات الوفاة 1839 حالة.

ووأوضحت الصحة العراقية: أنه تم تسجيل 1749 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعدما فحصت 11172 نموذجا، ليصل عدد المفحوصين منذ ظهور الفيروس إلى 532120، ومجموع الإصابات إلى 47151 إصابة، كما بلغ مجموع حالات الشفاء 22338 حالة.

رصدت وزارة الصحة العراقية، الاثنين، 1852 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها حالات الشفاء عدد الإصابات.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

Advertisements

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 10,280 مليون إصابة، بينهم أكثر من 505 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,581 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.