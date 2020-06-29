كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر المملكة المتحدة تعلن اقتراب إجمالي وفيات كورونا من 44 ألف حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 25 حالة وفاة و815 إصابة جديدة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت السلطات الصحية إلى ارتفاع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا إلى 43575 حالة، وارتفاع إجمالي الإصابات إلى311.965، موضحة أن إجمالي فحوصات الكشف عن الفيروس وصل إلى أكثر من 9 ملايين بعد إجراء 93.881 اختبارا جديدا.

وتأتي بريطانيا على رأس قائمة الوفيات بسبب كورونا في القارة الأوروبية، وفي المركز الثالث عالميا خلف الولايات المتحدة والبرازيل.