كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر مصر في مجلس السلم والأمن الأفريقي.. هل تنجح القاهرة في إسكات البنادق؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لعبت مصر دور هام في مجلس السلم والأمن الإفريقي، وقدمت مبادرة إسكات صوت البنادق في القارة من خلال العمل على احتواء النزاعات والصراعات داخل القارة، وأن يتم التعامل من جانب كل من له قضية في القارة، من خلال المفاوضات والطرق السلمية لحلها، خاصة في ظل السعي نحو تطوير القوات الأفريقية بشكل كبير، وألا يكون هناك أي وجود لقوات حفظ سلام من خارج القارة.



*النيجر

" المبادرات المصرية خارطة انقاذ" بتلك الكلمات وصف سلام الموجري، مدير مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز الثقافي بالنيجر، الدور المصري في مجلس السلم والأمن الإفريقي، مبينًا أن مبادرة مصرية تم اعتمادها من مجلس السلم والأمن الافريقي التابع للاتحاد الافريقي قدمها الرئيس المصري تحمل اسم "اسكات البنادق"، قطعًا لطريق التدخلات الأجنبية من خارج القارة والتي غالبًا ما يكون لها أجندات تخدم القوى الاستعمارية ولا تعود بالنفع على الأفارقة.



وأكد الموجري لـ"الخليج 365"، أن إفريقيا هي أكثر قارات العالم تضررا من الصراعات والنزاعات، ومن خلال المبادرة، سيتم التوصل إلى اتفاقات نهائية مع أطراف النزاع، ووقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين ومحاربة المجاعات، ومعالجة جميع القضايا فى القارة الإفريقية، وطرح الحوار بين كل الأطراف والتواصل إلى التنازلات من كل أطراف النزاع "الحكومات – الحركات الشعبية. وأكد الموجري لـ"الخليج 365"، أن إفريقيا هي أكثر قارات العالم تضررا من الصراعات والنزاعات، ومن خلال المبادرة، سيتم التوصل إلى اتفاقات نهائية مع أطراف النزاع، ووقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين ومحاربة المجاعات، ومعالجة جميع القضايا فى القارة الإفريقية، وطرح الحوار بين كل الأطراف والتواصل إلى التنازلات من كل أطراف النزاع "الحكومات – الحركات الشعبية. وأضاف مدير مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز الثقافي بالنيجر، أنه تسببت الحروب الأهلية المتعددة في القارة العديد من المشاكل والصعاب من أبرزها مشكلة اللاجئين، إذ تعد أفريقيا أكثر قارات العالم من حيث عدد اللاجئين، وظاهرة تجنيد الأطفال في الصراعات المسلحة، ومشكلة انهيار الدولة سواء كليًا أو جزئيًا والتي تفرز العديد من الآثار والنتائج الفادحة. وبين الموجري، إن هذا الانهيار يؤدي إلى تدمير الركائز الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وإلى الفصل العملي والواقعي للدولة نظرًا إلى غياب سلطة مركزية تفرض سلطتها على أرض الواقع وهو ما يؤدي غالبًا إلى إطالة أمد الحرب الأهلية، وصعوبة حسمها لمصلحة أي من الأطراف المتصارعة. وأردف مدير مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز الثقافي بالنيجر، أنه جاءت المبادرة المصرية كخارطة انقاذ وعامل اطفاء لأماكن اشتعال النار والمحارق المهلكة للدول والشعوب. Advertisements



*السودان

"الفرصة سانحة لمصر بقيادة عبدالفتاح السيسي ليعدل الوضع الاقتصادي والسياسي لدولة مصر" بتلك الكلمات وصف غالب طيفور رئيس مؤتمر شباب السودان الأحرار والقيادي السابق في الحزب الإتحادي دور مصر في مجلس السلم والأمن الأفريقي، مبينًا أن هذا الدور يفتح خطوط جديدة للدول افريقيا ويرجوا أن تستغل القاهرة الفرصة فالفرص لا تتكرر تباعًا *السودان"الفرصة سانحة لمصر بقيادة عبدالفتاح السيسي ليعدل الوضع الاقتصادي والسياسي لدولة مصر" بتلك الكلمات وصف غالب طيفور رئيس مؤتمر شباب السودان الأحرار والقيادي السابق في الحزب الإتحادي دور مصر في مجلس السلم والأمن الأفريقي، مبينًا أن هذا الدور يفتح خطوط جديدة للدول افريقيا ويرجوا أن تستغل القاهرة الفرصة فالفرص لا تتكرر تباعًا وأكد طيفورلـ"الخليج 365"، أن مبادرة إسكات البنادق هي محطة إيجابية فيجب أن تكون التظاهرات السلمية طريقًا بديلًا لإسكات البندقية مثلما حدث بالسودان، مشيرًا إلى أنه يؤمن بالتغيير السلمي، الذي يحفظ دماء البشر في كل بقاع العالم، وكلما ارتفع معدل السلام كلما ارتفعت أسهم النجاحات، البشر يتطورون وأصبح هناك سلام وعدالة ومساواة. وأضاف رئيس مؤتمر شباب السودان الأحرار: أن إفريقيا موعود بتطور كبير يا صديقي فقد زحف الوعى فوق ركاب الجهل، وانقشعت الظلمة بعد أصبح العالم مفتوحا علي مصرعيه، فالدين لله والوطن للجميع. "مصر مؤهلة" بتلك الكلمات وصف الطيب محمد جادة، الكاتب والناشط الحقوقي السوداني، بالنسبة لعضوية مصر في مجلس السلم والأمن الإفريقي ورئاسة مصر للاتحاد الافريقي، أن مصر مؤهلة لذلك لأن القادة المصريين لهم حنكة سياسية وأسلوب في حل المشاكل بالنسبة للقارة الأفريقية.

وأكد جادة لـ"الخليج 365"، أن عضوية مصر في مجلس السلم والأمن الإفريقي ورئاسة مصر للاتحاد الافريقي قد يكون لها محاسن بالنسبة للقارة الأفريقية وخصوصا السودان. أما بالنسبة لوقف إطلاق النار فقد يكون لمصر دور كبير فيه وخصوصا في دارفور. وأضاف الكاتب والناشط الحقوقي السوداني، أن مصر سوف تلعب دورًا كبيرًا في عملية استقرار السودان لأن استقرار السودان يحد من هروب السودانيين إلي جمهورية مصر الشقيقة التي يوجد بها الآن حوالي ستة ملايين سوداني أغلبهم هربوا من الحرب في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق.