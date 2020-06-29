الصحة الإسرائيلية: 432 إصابات جديدة بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين، عن تسجيل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ منتصف الليلة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 24276 من بينهم 319 حالة وفاة.

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