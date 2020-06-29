"حوار مع الرئيس" يستضيف رئيس بلدية الناصرة علي سلّام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استضاف برنامج "حوار مع الرئيس" الذي يعرض موقع "عرب 48"، حلقة جديدةً منه، اليوم الإثنين، رئيس بلدية مدينة الناصرة، علي سلّام، للحديث عن عدة مواضيع ذات العلاقة بالمدينة.

وركّز أحد جوانب الحوار الذي سيّره الزميل، أنس موسى، على وضع فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في المدينة، وسُبُل البلدية للوقاية من الوباء، وطُرُق تعاملها معه، فيما أوضح سلام خلال حديثه أنه كان ضدّ إضراب المدارس، علمًا بأنه كان قد صرح بذلك علنا، مخالفًا بذلك قرار سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، التي قررت في وقت سابق عدم العودة إلى المدارس العربية.

واللافت أن سلّام قد قال خلال المقابلة إن الوباء "قضيّة سياسية واقتصادية"، مطالبًا رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، باتخاذ قرار؛ "هل هناك كورونا أم لا؟"!

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وذكر سلّام أن الناصرة تضررت كثيرا بسبب الوباء، ولا سيما قطاع السياحة، لافتا إلى أن توقف "السياحة الداخلية أثّر كثيرا" على المدينة، ومُشيرا في السياق ذاته إلى أن المدينة تعتمد "بنسبة 50-60% على السياحة".

وأوضح سلام في المقابلة أن نسبة البطالة في المدينة، "تجاوزت 40%" بسبب تفشي الوباء في البلاد، والإغلاقات والتقييدات التي ترتّبت على ذلك.

وشمل الحوار قضايا مهمة أخرى، كتسريح بلدية الناصرة لما يزيد عن 40 مستخدما وأحالتهم إلى التقاعد المبكر، في الآونة الأخيرة، في أعقاب مخطط جديد لوزارة الداخلية يخوّل السلطات المحلية فصل مستخدمين ضمن شروط معينة، بالإضافة إلى قضية أرض "شبرينتساك" التي صادرتها السلطات الإسرائيلية في سنوات الستينات، وضمتها آنذاك إلى نفوذ نتسيرت عيليت في حينه (نوف هجليل اليوم)، وموقف سلّام من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وغيرها من القضايا.