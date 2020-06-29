غزّة: وقفة تضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وقف عشرات الفلسطينيين في قطاع غزّة، اليوم الإثنين، في مظاهرة احتجاج ودعم للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ونظّمت جمعية "واعد للأسرى والمحررين" الوقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب والذي يصادف 26 حزيران/ يونيو من كل عام.

وقال المتحدث باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، في كلمة خلال مشاركته في الوقفة "تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، نقول إن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون لكافة أشكال التعذيب الجسدي والنفسي، وانعدام لمظاهر الحياة الآدمية سواء في غرف التحقيق، أو العزل الانفرادي، أو الإهمال الطبي".

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أهالي الأسرى في الوقفة (أ ب)

ودعا القانوع مؤسسات حقوق الإنسان والأمم المتحدة "التي أقرّت يوما عالميا لمساندة ضحايا التعذيب، إلى تحمّل مسؤولياتهم إزاء ما يعانيه المعتقلون داخل السجون الإسرائيلية". كما طالب تلك المؤسسات بـ"العمل للإفراج عن المعتقلين من داخل السجون".

ومن جانب آخر، طالب القانوع مصر بضرورة التدخل من أجل "الإفراج عن المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، من محرري صفقة وفاء الأحرار".

وتابع قائلًا إن "إعادة اعتقال محرري صفقة وفاء الأحرار، انتهاك صارخ لبنود الاتفاقية، ومصر كونها الوسيط في هذه الاتفاقية، مطالبة بضرورة التدخل والمقاومة حاضرة هي واشتراطاتها للإفراج عن الأسرى كما أنها تمتلك أوراق قوة".