الاتحاد الأوروبي : حظر الإسلحة على ليبيا تحول إلى مهزلة بسبب تركيا

الإثنين 29 يونيو 2020

قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إن حظر الأسلحة على ليبيا تحول إلى مهزلة بسبب الانتهاكات، مشيرا إلى أن العلاقات مع تركيا تسير من سيئ إلى أسوأ ويجب طرح القضايا كافة على الطاولة.



وأضاف بوريل "مصالحنا متداخلة مع تركيا والدول الأعضاء منقسمة حول حل الأزمة"، لافتا إلى أن أنقرة ترفض أن تكون حصن أوروبا ضد تدفق الهجرة، وأن مشاكل الدول المجاورة قضية أوروبا ولا أحد يساعدنا على حلها.

Advertisements

وقبيل ذلك، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن تركيا تواصل إرسال المرتزقة من الفصائل السورية للقتال مع حكومة الوفاق في ليبيا، مشيراً إلى "نقل دفعات جديدة من المرتزقة خلال الأيام القليلة الماضية".

وأضاف أن أعداد المجندين السوريين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية ارتفع إلى ما يزيد عن 15 ألفا.

كما تحدث عن عودة نحو 3200 مرتزق إلى سوريا، إلا أنه أكد أن تركيا تواصل جلب المزيد من عناصر الفصائل إلى معسكراتها وتدريبهم بهدف نقلهم لليبيا