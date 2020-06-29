الكويت تعيد تشغيل الرحلات التجارية اعتباراً من أول أغسطس

الإثنين 29 يونيو 2020

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، اليوم الاثنين إنه سيتم إعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي "ذهاباً وإياباً" اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل بعد إيقافها منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



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وأضاف الناطق الرسمي في بيان على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن مجلس الوزراء وافق على خطة من ثلاث مراحل لتشغيل الرحلات التجارية على أن لا تزيد نسبة التشغيل عن 30% وفق الاشتراطات الصحية.

وكانت الكويت علقت الرحلات من وإلى مطار الكويت الدولي في 13 مارس الماضي بسبب انتشار كورونا.