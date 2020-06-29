- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول طبي أمريكي عن تجاهل ارشادات كورونا: "هذه وصفة لكارثة" والان مع التفاصيل
الإثنين 29 يونيو 2020
صورة أرشيفية
قال أكبر مسؤول عن طب الأمراض المعدية بالحكومة الأمريكية إن الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد تسبب فيه بدرجة كبيرة الأشخاص الذين يتجاهلون إرشادات الصحة العامة بالتباعد الاجتماعي ووضع الكمامات.
وظهر الارتفاع اليومي في أعداد الحالات بدرجة أكبر في الولايات الجنوبية والغربية التي لم تتبع توصيات المسؤولين الطبيين بالانتظار أسبوعين حتى تتراجع الحالات قبل فتح اقتصاداتها.
وقال انتوني فاوتشي مدير المعهد القومي للحساسية والأمراض المعدية في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن اليوم الاثنين "هذه وصفة لكارثة".
وقال فاوتشي في الحوار الذي جرى تصويره يوم الجمعة "نرى الآن عواقب التفشي في المجتمع وهو أصعب في الاحتواء من التفشي في موقع محدد مثل سجن أو دار للرعاية أو مقر لتغليف اللحوم".
وتأكدت إصابة أكثر من 2.5 مليون شخص بالفيروس في الولايات المتحدة وتوفي أكثر من 125 ألف بمرض كوفيد-19 الرئوي الناتج عن الإصابة بالفيروس وفقا لإحصاءات رويترز.
وعدد الإصابات في الولايات المتحدة هو الأكبر في العالم.
وتجاوز إجمالي عدد الوفيات على مستوى العالم نصف مليون شخص حتى يوم الأحد.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول طبي أمريكي عن تجاهل ارشادات كورونا: "هذه وصفة لكارثة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.