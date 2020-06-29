شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في حيران بحجة والان مع التفاصيل

الإثنين 29 يونيو 2020 قصفت مقاتلات التحالف، مساء اليوم الإثنين، 29/حزيران/2020، أهدافا حوثية في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية هاجمت أهدافا عسكرية للمليشيا في مديرية حيران بالمحافظة. Advertisements وأكدت أن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من الأماكن المستهدفة بالقصف. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

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