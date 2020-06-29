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شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يفتتح قصرا تراثيا بعد ترميمه ومطارين جديدين في القاهرة والان مع التفاصيل
الإثنين 29 يونيو 2020
افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين قصر البارون إمبان في شرق القاهرة بعد ترميمه، ليصبح جاهزا لاستقبال الزوّار، كما شهد افتتاح مطارين جديدين في القاهرة.
وشيّد القصر الواقع في حيّ هيليوبوليس الراقي في شرق العاصمة سنة 1907 بمبادرة من البارون البلجيكي إدوارد إمبان، وهو مستوحى من معبد أنغكور فات في كمبوديا وتتزاوج فيه تصاميم معمارية هندوسية وأوروبية.
وكان قصر البارون إمبان، وهو تحفة هندسية محاطة بحدائق وارفة وشجر نخيل، في حالة تهالك شديدة، كما كثير من العمارات التاريخية في القاهرة.
وأطلقت ورشة ترميمه في تموز/يوليو 2017 بالتعاون مع الحكومة البلجيكية بموازنة قدرها 100 مليون جنيه استرليني، وفق وزارة الآثار.
وقال وزير السياحة والآثار المصري خالد عناني خلال مؤتمر بثّه التلفزيون الرسمي لافتتاح عدد من المشاريع القومية، إن "الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية هي الجهة المنفّذة للمشروع عن طريق شركات وطنية".
كذلك شهد السيسي خلال المؤتمر، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، افتتاح مطار العاصمة الادارية الجديدة في شرق القاهرة ومطار سفنكس في غربها، بهدف تنشيط الملاحة الداخلية والدولية.
ويأتي ذلك في وقت تسعى الحكومة المصرية إلى اعادة فتح البلاد ومؤسساتها بعد فترة شهدت فرض العديد من الاجراءات الاحترازية وتوقف الأنشطة المختلفة بسبب وباء كوفيد-19.
وكانت مصر اتخذت نهاية آذار/مارس الماضي قرارات عدة بالاغلاق لمكافحة فيروس كورونا المستجد وبدأت بتخفيفها تدريجيا منذ نهاية أيار/مايو.
وسجلت وزارة الصحة المصرية حتى الآن أكثر من 65 ألف إصابة بفيروس كورونا على مستوى البلاد، بينها أكثر من 2700 وفاة.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية الأحد أن عدد الإصابات بوباء كوفيد-19 في منطقة شرق المتوسط تجاوز المليون.
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