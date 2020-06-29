شكرا لقرائتكم خبر عن بن زايد: الإمارات قدمت الدعم إلى أكثر من مليون من الكوادر الطبية حول العالم والان مع التفاصيل

الإثنين 29 يونيو 2020 قال وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، إن دولة #الإمارات قدمت الدعم إلى أكثر من مليون من الكوادر الطبية حول العالم حتى اليوم لمواجهة كوفيد_19.

وأضاف بن زايد، عبر حسابه على موقع تويتر: نحن أقوى مجتمعين متعاونين متحدين لمواجهة هذه الأزمة. Advertisements وختم الوزير الإماراتي تغريدته بالقول: سنخرج منها كمجتمع عالمي أكثر قوة و معرفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بن زايد: الإمارات قدمت الدعم إلى أكثر من مليون من الكوادر الطبية حول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.