شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. التحالف يقصف مواقع للمليشيا في خب والشعف بالجوف والان مع التفاصيل

الإثنين 29 يونيو 2020 قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 29/حزيران/2020، موقع حوثية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية "خب والشعف" تعرضت لقصف جوي عنيف. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي

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