شكرا لقرائتكم خبر عن هوك: إيران تستمر بضخ الأسلحة في المنطقة وزعزعة الاستقرار باليمن والان مع التفاصيل

الإثنين 29 يونيو 2020 قال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران إن قادة إيران يرفضون الدبلوماسية ويزيدون من انعدام الاستقرار.

وأضاف: نرى السعودية والإمارات تستثمران لمستقبل أفضل لشعبيهما بخلاف إيران. Advertisements وتابع: إيران تستمر بضخ الأسلحة في المنطقة وزعزعة الاستقرار في اليمن. وزاد: إذا لم يتم تجديد حظر الأسلحة ستشكل إيران تهديدا أكبر لحركة الملاحة.

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