شكرا لقرائتكم خبر عن معظمها صينية ..الهند تحظر 59 تطبيقا للهواتف المحمولة والان نبدء بالتفاصيل
حظرت الهند 59 تطبيقا للهواتف المحمولة، معظمها تطبيقات صينية، من بينها (تيك توك) و(بايت دانس) والمتصفح الخاص بموقع (علي بابا) و(وي تشات)، مشيرة إلى مخاوف أمنية.
وقالت وزارة تكنولوجيا المعلومات إن التطبيقات "تضر بسيادة ونزاهة الهند والدفاع عن الهند وأمن الدولة والنظام العام".
ويأتي هذا الحظر بعد اشتباك حدودي بين الدولتين المسلحتين نوويا في وقت سابق من الشهر الجاري أسفر عن مقتل 20 جنديا هنديا.
كانت هذه تفاصيل خبر معظمها صينية ..الهند تحظر 59 تطبيقا للهواتف المحمولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.