صلاح الدين تقرر العمل بحظر التجوال الجزئي اعتبارا من يوم غد

قررت محافظة صلاح الدين، الاثنين، العمل بحظر التجوال الجزئي اعتباراً من يوم غد.

وقالت المحافظة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محافظ صلاح الدين قرر العمل بحظر التجوال الجزئي من الساعة ٧ مساءً الى ٦ صباحاً".

وأضاف البيان أن هذا الاجراء سيتم "اعتبارا من ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠".