قررت محافظة صلاح الدين، الاثنين، العمل بحظر التجوال الجزئي اعتباراً من يوم غد.
وقالت المحافظة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محافظ صلاح الدين قرر العمل بحظر التجوال الجزئي من الساعة ٧ مساءً الى ٦ صباحاً".
وأضاف البيان أن هذا الاجراء سيتم "اعتبارا من ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠".
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح الدين تقرر العمل بحظر التجوال الجزئي اعتبارا من يوم غد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.